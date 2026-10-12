"Не кричи на мене": психологиня пояснила, як говорити про свої межі

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Психологиня ГО "Захист держави" пояснила, як можна встановлювати власні кордони у спілкуванні. Говорити про це важливо без звинувачень та конфліктів

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Психологиня Білоцерківського районного осередку ГО "Захист Держави" Юлія Білецька розповіла, як говорити про власні кордони у спілкуванні. Експертка зазначила, що важливо чітко сказати, що саме вам не підходить, і визначити, що ви робитимете в такій ситуації.

Якщо потрібна допомога, можна звертатись за:

Адреса: м. Біла Церква, вул. Млинова, 4

Графік роботи: Пн – Пт, 09.00 –18.00

Телефон для запису та консультацій: +380 73 106 11 63

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що вразливі мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.