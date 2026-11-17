Фото: ГО Захист Держави

Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Председатель организации Владимир Бунтовский инициировал акцию и сам присоединился. Совместными усилиями волонтеров и местных жителей в "Парке уланов" высадили 50 саженцев: дубы, березы, туи, елки и сосны.

"Проводим такие инициативы, чтобы не только проявлять заботу об окружающей среде, но и объединять людей вокруг хорошего дела. Ведь каждое посаженное дерево - это вклад в будущее нашей общины. Спасибо всем, кто присоединился", - говорят активисты.

Напомним, ранее психологи ГО "Захист держави" объяснила, как можно устанавливать собственные границы в общении. Важно четко сказать, что именно вам не подходит, и определить, что вы будете делать в такой ситуации.