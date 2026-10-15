Кілька хвиль атак РФ за ніч: у Рівному пошкоджені два будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За йогословами, в обласному центрі пошкоджені два будинки у приватному секторі, в одному з них загорілася покрівля. Минулося без постраждалих.

Також через обрив лінії електропередач у частині Рівненського району зникало електропостачання. Наразі подачу електроенергії відновили.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня РФ атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.