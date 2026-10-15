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15 жовтня 2026, 09:44

Кілька хвиль атак РФ за ніч: у Рівному пошкоджені два будинки

15 жовтня 2026, 09:44
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Упродовж ночі 15 жовтня Рівне пережило кілька хвиль повітряних атак

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За йогословами, в обласному центрі пошкоджені два будинки у приватному секторі, в одному з них загорілася покрівля. Минулося без постраждалих.

Також через обрив лінії електропередач у частині Рівненського району зникало електропостачання. Наразі подачу електроенергії відновили.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня РФ атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

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