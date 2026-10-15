РФ атакувала Харківщину авіабомбами та 109 дронами: 9 постраждалих
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали дев'ятеро людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у Дергачах поранень зазнали п'ятеро чоловіків. В Ізюмі постраждав 19-річний чоловік, а 36-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
У селі Плоске Великобурлуцької громади поранено 62-річного чоловіка, а в селі Лісне Дергачівської громади – 45-річного.
Крім того, медики надали допомогу 64-річному чоловіку, який дістав поранення в Харкові 12 жовтня.
У селі Сподобівка Шевченківської громади вибух невідомого предмета забрав життя 42-річного чоловіка. Поранення отримав 15-річний хлопець.
За даними ОВА, російські військові застосували проти регіону:
- 2 керовані авіабомби (ФАБ);
- 8 FPV-дронів;
- 101 безпілотник, тип якого встановлюють.
У Харкові російський безпілотник атакував Основ’янський район.
Унаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, автомобілі, електромережі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, у Золочеві Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі.
В Ізюмі пошкоджень зазнали багатоквартирний і 12 приватних будинків, а також електромережі. У селі Погонівка пошкоджено автомобіль.
У Дергачах Харківського району пошкоджено гараж і чотири вантажні автомобілі. У селі Ємці пошкоджено електромережі, а в Лісному – автомобіль.
У селі Веселе Лозівського району пошкоджено автомобіль, а в селі Шестакове Чугуївського району – магазин.
Нагадаємо, 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. За попередніми даними, внаслідок ударів загиблих і поранених немає.