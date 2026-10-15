РФ атакувала Харківщину авіабомбами та 109 дронами: 9 постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Дергачах поранень зазнали п'ятеро чоловіків. В Ізюмі постраждав 19-річний чоловік, а 36-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

У селі Плоске Великобурлуцької громади поранено 62-річного чоловіка, а в селі Лісне Дергачівської громади – 45-річного.

Крім того, медики надали допомогу 64-річному чоловіку, який дістав поранення в Харкові 12 жовтня.

У селі Сподобівка Шевченківської громади вибух невідомого предмета забрав життя 42-річного чоловіка. Поранення отримав 15-річний хлопець.

За даними ОВА, російські військові застосували проти регіону:

2 керовані авіабомби (ФАБ);

8 FPV-дронів;

101 безпілотник, тип якого встановлюють.

У Харкові російський безпілотник атакував Основ’янський район.

Унаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, автомобілі, електромережі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Золочеві Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі.

В Ізюмі пошкоджень зазнали багатоквартирний і 12 приватних будинків, а також електромережі. У селі Погонівка пошкоджено автомобіль.

У Дергачах Харківського району пошкоджено гараж і чотири вантажні автомобілі. У селі Ємці пошкоджено електромережі, а в Лісному – автомобіль.

У селі Веселе Лозівського району пошкоджено автомобіль, а в селі Шестакове Чугуївського району – магазин.

Нагадаємо, 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. За попередніми даними, внаслідок ударів загиблих і поранених немає.