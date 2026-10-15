23:40  14 жовтня
Ціни на бензин "штормить": як змінились цінники на АЗС
01:35  15 жовтня
Співачка Джамала зізналась, як її діти ховаються від обстрілів
08:21  15 жовтня
На Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули двоє братів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2026, 08:56

Зеленський озвучив позицію України щодо припинення вогню

15 жовтня 2026, 08:56
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

Під час зустрічі з британським прем’єр-міністром Енді Бернемом Зеленський зазначив, що Україна продовжує стикатися з масованими російськими атаками, а також має певні труднощі.

"Я хочу обговорити з ними питання Starlink та розвідданих", – сказав президент, імовірно маючи на увазі Дональда Трампа та його адміністрацію.

Зеленський також заявив, що Україна не очікувала деяких рішень і ситуацій з боку партнерів, наголосивши на важливості відкритих і надійних відносин зі Сполученими Штатами.

"Виникають різні сюрпризи, яких не очікуєш у рамках партнерства. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути гранично чесними й відкритими, а також залишатися надійними партнерами", – зазначив глава держави.

Також, як зазначає видання, перед заявою Зеленського Енді Бернем повідомив, що Велика Британія прискорює постачання Україні систем протиповітряної оборони британського виробництва.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального.

Володимир Зеленський розкритикував рішення Вашингтона тимчасово дозволити експорт російського дизельного пального на світовий ринок. За його словами, послаблення санкцій без довгострокових домовленостей про деескалацію може забезпечити Росію додатковими ресурсами для продовження війни.

Читайте також: Мир по-американськи: як Трамп знову намагається врятувати Росію

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США війна Зеленський Володимир припинення вогню умови
Обмеження Starlink в Україні: у Білому домі відреагували на ситуацію
15 жовтня 2026, 08:37
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
У Києві ворожий дрон впав у двір будинків: є постраждалі
15 жовтня 2026, 10:53
У Києві молодик влаштував стрілянину на дорозі через зауваження: є поранений
15 жовтня 2026, 10:46
У лікарні помер чоловік, якого врятували з-під завалів у Запоріжжі
15 жовтня 2026, 10:37
РФ вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині
15 жовтня 2026, 10:35
На Полтавщині потяг на смерть збив чоловіка та протаранив автомобіль
15 жовтня 2026, 10:31
Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ
15 жовтня 2026, 10:21
Залучення іноземних добровольців: два терміни підготовки та новий центр у Нацгвардії
15 жовтня 2026, 10:15
Росіяни атакували Кіровоградську область майже 360 дронами: є влучання на 26 локаціях
15 жовтня 2026, 09:45
Кілька хвиль атак РФ за ніч: у Рівному пошкоджені два будинки
15 жовтня 2026, 09:44
На Одещині через удари РФ пошкоджені багатоповерхівки, підприємство та будівля банку
15 жовтня 2026, 09:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Всі блоги »