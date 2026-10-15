Зеленський озвучив позицію України щодо припинення вогню

Фото: Офіс Президента

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

Під час зустрічі з британським прем’єр-міністром Енді Бернемом Зеленський зазначив, що Україна продовжує стикатися з масованими російськими атаками, а також має певні труднощі.

"Я хочу обговорити з ними питання Starlink та розвідданих", – сказав президент, імовірно маючи на увазі Дональда Трампа та його адміністрацію.

Зеленський також заявив, що Україна не очікувала деяких рішень і ситуацій з боку партнерів, наголосивши на важливості відкритих і надійних відносин зі Сполученими Штатами.

"Виникають різні сюрпризи, яких не очікуєш у рамках партнерства. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути гранично чесними й відкритими, а також залишатися надійними партнерами", – зазначив глава держави.

Також, як зазначає видання, перед заявою Зеленського Енді Бернем повідомив, що Велика Британія прискорює постачання Україні систем протиповітряної оборони британського виробництва.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального.

Володимир Зеленський розкритикував рішення Вашингтона тимчасово дозволити експорт російського дизельного пального на світовий ринок. За його словами, послаблення санкцій без довгострокових домовленостей про деескалацію може забезпечити Росію додатковими ресурсами для продовження війни.

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