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15 жовтня 2026, 09:23

Війська РФ вночі запустили по Україні дві ракети Х-59 та 580 БпЛА

15 жовтня 2026, 09:23
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 15 жовтня РФ атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 536 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вдосвіта 15 жовтня російські окупанти атакували Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. Загинули дві людини.

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