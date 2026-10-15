Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Електровоз скоїв наїзд на 32-річного чоловіка, який перебував на колії. Після цього потяг зіткнувся з автомобілем Honda Accord, який частково був на колії.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.Правоохоронці зʼясовують обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.