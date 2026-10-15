Удар по Омсьському НПЗ 8 жовтня 2026 року. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи

Про це президент України сказав в інтерв’ю Financial Times, передає RegioNews.

"Обмеження на удари по НПЗ більше немає. З нас досить", – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна призупинила атаки на енергетичні об'єкти, щоб виконати побажання Вашингтона. Проте Росія продовжувала бити по українській енергетиці та вбивати мирних жителів – понад 100 за останній тиждень.

Президента зазначив, що, попри паузу, Україна залишилася без американських попереджень про запуски РФ балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили дії на фронті та удари по російських військових обʼєктах. Він не вважає, що це були технічні проблеми.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано повідомив у соцмережах про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, однак Росія також має підтвердити готовність дотримуватися домовленостей.

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