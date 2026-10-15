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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
15 жовтня 2026, 10:15

Залучення іноземних добровольців: два терміни підготовки та новий центр у Нацгвардії

15 жовтня 2026, 10:15
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Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів засідання Ставки щодо питання залучення іноземних добровольців в Україну
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів засідання Ставки щодо питання залучення іноземних добровольців в Україну
Фото: з відкритих джерел
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Як відомо, у світі понад 2 міль’ярди людей живуть у країнах, залучених у різні військові конфлікти, і в кількох країнах є черги добровольців, які просять сприянння для виіїзду в Україну, тому цей процес потребує організації та планування.

Дуже малий відсоток іноземців має можливість доїхати до України, це питання не масштабується, більшу частину іноземців завіз у 2026-му році завіз корпус "Хартія", причому половина з них взагалі за гроші волонтерів, без державного фінансування.

Зеленський на засіданні Ставки поставив завдання у листопаді запустити у роботу новий центр рекрутінгу іноземців у складі Нацгвардії, щоб пришвидчити та масштабувати роботу.

Президент заслухав пропозиції щодо термінів проведення базової загальної війскової підготовки для іноземців. Міністерство оборони та Генштаб пропонували зробити для іноземних добровольців 58 днів БЗВП, а корпус "Хартія" пропонує – 21 день інтенсивної підготовки.

В результаті Зеленський поставив завдання реалізувати обидва підходи – в МО термін БЗВП буде, як вони і пропонували 58 днів, а НГУ зможе проводити підготовку 21 день.

Таким чином, на Ставці вперше були озвучені деякі практичні проблеми, які раніше не обговорювались та не вирішувались по іноземцях на вищому рівні.

Зеленський визначив терміни, щоб програма завезення іноземців отримала реальне фінансування та організаційну підтримку, також визначені посадові особи, які мають за це відповідати.

Я командую ротою у 23-му штурмовому полку РУГ корпусу "Хартія", усі посади штурмовиків у полку займають виключно іноземні добровольці, і вони успішно штурмують у смузі одразу кількох бригад. Нам гостро потрібні такі вмотивовані бійці. Черга до вступу у РУГ у Латинській Америці – понад 5 тисяч добровольців, які чекають, коли їх зможуть прийняти на піхотні посади в Україні.

Дякую Верховному головнокомандувачу В.Зеленському та усім членам Ставки за увагу до стратегічного питання – завезення іноземців, що, безумовно, є одним з приорітетів для сил оборони та для виживання української нації та української економіки.

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Україна війна Зеленський Ставка добровольці іноземець
 
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