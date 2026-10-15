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Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій зробив зауваження перехожому, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. Це викликало агресію у молодика.

Під час сварки юнак дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя чоловіка, а потім дістав пневматичний пістолет і здійснив у його бік щонайменше чотири постріли, після чого втік.

Постраждалого 47-річного чоловіка з пораненнями плеча та передпліччя помітив перехожий, який викликав поліцію та "швидку".

Поліцейські встановили особу нападника. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Фігуранта затримали.