Фото: ОВА

В ніч на 15 жовтня Кіровоградщина пережила наймасованішу ворожу атаку від початку повномасштабного вторгнення. На території області зафіксували майже 360 ворожих безпілотників

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

На жаль, є влучання на 26 локаціях. Окупанти били по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках. Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький, ударів також зазнали Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області.

Внаслідок масованої атаки загинули троє жителів Кропивницького. Ще шестеро людей дістали травми – їм надали медичну допомогу.

Триває ліквідація наслідків. На місцях уражень працюють спеціальні комісії, які обстежать пошкодження та підрахують збитки для надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки 10-годинної атаки на Кіровоградщину – внаслідок ударів виникли пожежі.