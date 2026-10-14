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14 жовтня 2026, 17:48

Їхала без шолома та посвідчення: на Рівненщині в ДТП травмувалася водійка скутера

14 жовтня 2026, 17:48
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Фото: поліція Рівненської області
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У селищі Володимирець на Рівненщині внаслідок зіткнення скутера Yamaha Jog з автомобілем Renault Scenic травмувалася 65-річна жінка. Її госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня близько 10:00 на вулиці Повстанців.

За попередніми даними правоохоронців, місцева жителька, керуючи скутером, зіткнулася з автомобілем Renault Scenic під керуванням 46-річного мешканця села Сопачів. Він рухався в попутному напрямку.

Як з’ясували правоохоронці, жінка їхала без мотошолома та не мала посвідчення водія. Скутер також не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Надаємо, раніше на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.

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