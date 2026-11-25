Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Серед запущених безпілотників 66 були реактивними

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі дрони запускали з території Росії, а також з тимчасово окупованих територій України. Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила та подавила 88 ворожих безпілотників. Серед них – 47 реактивних Shahed, дрони "Гербера" та безпілотники інших типів.

Зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 18 локаціях. Падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на 13 локаціях.

Нагадаємо, російські військові в ніч на 25 листопада атакували Білу Церкву на Київщині. Цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура, а й цивільний бізнес. Унаслідок ворожого удару загинув чоловік 1974 року народження.