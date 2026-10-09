В Ровенской области разыскали водителя фуры, сбившего велосипедиста и сбежавшего в Киев

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области правоохранители установили водителя грузовика, причастного к ДТП, в котором тяжело травмировался 38-летний велосипедист. После столкновения мужчина за рулем грузовика не остановился и продолжил движение. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 23:55 2 октября в селе Колоденко вблизи гостинично-ресторанного комплекса. В полицию поступило сообщение о травмированном мужчине.

38-летний местный житель с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили обломки автомобильной фары. Также неподалеку нашли обувь пострадавшего почти в 50 метрах от места, где лежал мужчина.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили грузовик, причастный к аварии, а впоследствии — и водителя. Транспортное средство обнаружили в Киеве.

По данным полиции, 56-летний житель Киевской области подтвердил, что в тот вечер управлял грузовиком. Он рассказал, что на указанном участке дороги ощутил удар, однако не остановился и продолжил движение.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.