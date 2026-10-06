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06 жовтня 2026, 21:57

На Рівненщині судитимуть водійку, яка під час повороту зіткнулася з мотоциклом

06 жовтня 2026, 21:57
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Фото: поліція Рівненської області
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У Сарненському районі Рівненської області водійка Audi під час повороту ліворуч не надала перевагу зустрічному мотоциклу та спричинила ДТП

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Внаслідок аварії 26-річний мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження. Кримінальне провадження щодо водійки вже скерували до суду.

За даними слідства, 46-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Audi, під час повороту ліворуч не надала перевагу в русі мотоциклу Lifan, який рухався назустріч. За кермом двоколісного перебував 26-річний односелець водійки.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав переломи ноги, кісток тазу та руки, а також садна. На момент аварії він був без мотошолома.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані чоловіком тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Слідчі повідомили водійці про підозру. Після завершення досудового розслідування обвинувальні матеріали кримінального провадження скерували до суду.

У скоєному жінка розкаялася. Водночас, попри цю пом’якшуючу обставину, їй може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня на Дніпропетровщині автомобіль вилетів з дороги, врізався в дерево та перекинувся. Водій загинув на місці, четверо пасажирів травмовані.

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