На Рівненщині судитимуть водійку, яка під час повороту зіткнулася з мотоциклом
У Сарненському районі Рівненської області водійка Audi під час повороту ліворуч не надала перевагу зустрічному мотоциклу та спричинила ДТП
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Внаслідок аварії 26-річний мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження. Кримінальне провадження щодо водійки вже скерували до суду.
За даними слідства, 46-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Audi, під час повороту ліворуч не надала перевагу в русі мотоциклу Lifan, який рухався назустріч. За кермом двоколісного перебував 26-річний односелець водійки.
Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав переломи ноги, кісток тазу та руки, а також садна. На момент аварії він був без мотошолома.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані чоловіком тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.
Слідчі повідомили водійці про підозру. Після завершення досудового розслідування обвинувальні матеріали кримінального провадження скерували до суду.
У скоєному жінка розкаялася. Водночас, попри цю пом’якшуючу обставину, їй може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня на Дніпропетровщині автомобіль вилетів з дороги, врізався в дерево та перекинувся. Водій загинув на місці, четверо пасажирів травмовані.