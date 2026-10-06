В Ровенской области будут судить водительницу, которая при повороте столкнулась с мотоциклом

Фото: полиция Ровенской области

В Сарненском районе Ровенской области водитель Audi при повороте налево не предпочла встречный мотоцикл и вызвала ДТП

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

В результате аварии 26-летний мотоциклист получил тяжелые телесные повреждения. Уголовное производство по водительнице уже направили в суд.

По данным следствия, 46-летняя местная жительница, управляя автомобилем Audi, во время поворота налево не предпочла в движении двигавшемуся навстречу мотоциклу Lifan. За рулем двухколесного находился 26-летний односельчанин водителя.

В результате столкновения мотоциклист получил переломы ноги, костей таза и руки, а также ссадины. На момент аварии он был без мотошлема.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные мужем телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Следователи сообщили водители о подозрении. После завершения досудебного расследования обвинительные материалы уголовного производства направили в суд.

В совершенном женщина раскаялась. В то же время, несмотря на это смягчающее обстоятельство, ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ночью 6 октября на Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и опрокинулся . Водитель погиб на месте, четверо пассажиров травмированы.