В Ровно мужчина в состоянии опьянения "заминировал" полицейскую станцию

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В Ровно правоохранители установили и задержали мужчину, который сообщил экстренным службам о якобы заминировании одной из полицейских станций города. Псевдоминировщиком оказался 37-летний житель поселка Оржев.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным полиции, 5 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, последовательно звонил по телефону на специальные линии нескольких экстренных служб. В ходе звонков он сообщил о заминировании полицейской станции в областном центре, однако конкретного адреса объекта не назвал.

Работники уголовного розыска оперативно установили личность мужчины. На это правоохранителям понадобилось около полутора часов.

Полицейские задержали 37-летнего жителя Оржева в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

За совершенное мужчине может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина сообщил о минировании ТЦК . Однако правоохранители не обнаружили там опасных предметов. Псевдоминировщиком оказался 53-летний мужчина. Он объяснил свою мотивацию тем, что был недоволен действиями работников здания.