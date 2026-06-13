Фото: ДСНС

У Деснянському районі столиці рятувальники дістали з водойми тіло потонулого підлітка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Трагедія сталася на озері Верхнє Вигурівське. Повідомлення надійшло до рятувальників 11 червня о 22:41.

За словами очевидців, підліток пірнув у воду та зник із поля зору. Надзвичайники обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте пошуки вночі не дали результатів.

Наступного дня, 12 червня, до робіт залучили водолазів. Вони виявили тіло хлопця на глибині шести метрів та на відстані близько 20 метрів від берега.

Загиблого доправили до берега. Обставини нещасного випадку встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 11 червня на Вінниччині у ставку під час купання потонув 15-річний підліток. Тіло загиблого помітили місцеві рибалки вранці 12 червня, вони ж дістали його з води.