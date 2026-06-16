ДТП на Львівщині: авто затисло між двома вантажівками, водій у лікарні

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 15 червня близько 16:50 на автодорозі "Київ–Чоп" поблизу села Виннички Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Mercedes-Benz Axor під керуванням 38-річного жителя Стрийського району та автомобіля Nissan Qashqai, яким керував 53-річний мешканець Львівського району. Після цього кросовер за інерцією зіткнувся з вантажівкою Volvo FH, за кермом якої перебував 24-річний житель Закарпатської області.

Унаслідок ДТП водій Nissan Qashqai отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Рівненщині мотоцикл влетів у іномарку. Попередньо, 18-річний водій двоколісного не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з Hyundai, за кермом якого був 44-річний чоловік. На жаль, від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці.