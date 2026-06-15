На Рівненщині мотоцикл влетів у іномарку: молодий хлопець загинув
Аварія сталась на Костопільщині 15 червня. На жаль, водій мотоцикла загинув
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Попередньо, 18-річний водій мотоцикла Lifan не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з Hyundai, за кермом якого був 44-річний чоловік. На жаль, від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці.
Відомо, що водій мікроавтобуса був на момент ДТП тверезий. Правоохоронці розпочали слідство.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Водій та пасажирка загинули на місці.
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