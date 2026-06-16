Фото: поліція

ДТП сталася у понеділок, 15 червня, близько 11:30 в селі Олександрівка у Вознесенському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Генерала Подзігуна, навпроти АЗС, зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Honda CR-V.

Внаслідок удару 31-річний водій Volkswagen загинув на місці. 53-річного водія Honda, а також двох пасажирок із обох авто віком 21 та 49 років із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Поліцейські шукають свідків ДТП або тих, кто володіє будь-якою інформацією про її обставини, з проханням повідомити про це за телефономами: 099-725-23-00 або 102.

Нагадаємо, вранці 14 червня на Кіровоградщині автомобіль BMW врізався в дерево. Постраждали п'ятеро людей.