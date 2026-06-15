У Києві на проспекті Берестейському сталася масштабна ДТП

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві на проспекті Берестейському 15 червня сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнено рух транспорту в напрямку виїзду з міста

Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews .

Про обставини аварії та наявність постраждалих наразі не повідомляється.

Водіїв закликають враховувати дорожню ситуацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, що у Києві на Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух транспорту ускладнений у напрямку Жулянського шляхопроводу.