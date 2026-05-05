05 травня 2026, 23:35

У Дніпрі чоловік вбив кохану мотузкою та скинув її тіло в колектор

Фото: Національна поліція
У Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У листопаді минулого року правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 32-річної жінки. Згодом її тіло знайшли в одному з колекторів на території гаражного кооперативу у Дніпрі. З'ясувалось, що до її вбивства причетний 30-річний колишній знайомий.

Чоловік заманив жінку до гаражів під приводом розмови. Коли вони сварились, він задушив її мотузкою. Згодом чоловік скинув тіло у колектор, ретельно вимив та зачистив місце злочину, після чого втік із міста.

Тепер поліція його затримала. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині чоловік вбив маленького хлопчика, якому не виповнилось навіть року. Виявилось, що вітчим регулярно катував немовля.

убивство поліція Дніпро
