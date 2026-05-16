Фото: поліція

Поліцейські завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо киянина, якого обвинувачують у вбивстві дружини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігуранта судитимуть за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

За скоєне 54-річному чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трагедія сталася на початку січня цього року в одній із квартир Шевченківського району столиці. Тоді правоохоронці виявили в помешканні тіло 45-річної жінки зі слідами удушення та затримали її чоловіка.

Як з'ясувалося під час слідства, пара побралася близько пів року тому і переїхала до Києва з Одеси. Проте сімейне життя не склалося – через побутові непорозуміння та ревнощі між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового конфлікту чоловік штовхнув дружину на ліжко та задушив її руками.