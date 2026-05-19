В Ровенской области мужчина застрелил сожительницу и убил себя

В Ровенской области правоохранители приступили к расследованию убийства. Мужчина застрелил сожительницу, а затем закрылся в доме и совершил самоубийство.

18 мая в полицию обратился 60-летний местный житель. Он приехал к брату, но ему никто не отвечал. Когда он вошел в дом, он увидел брата и его сожительницу без признаков жизни.

Как выяснили правоохранители, 63-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил 62-летнюю сожительницу. Затем он закрыл дом изнутри, сел рядом с женщиной и выстрелил себе в голову.

"По факту умышленного убийства следователи ОП № 6 (г. Здолбунов) Ровенского РУП начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Также возбуждено уголовное производство по факту самоубийства", - сообщили в полиции.

