На Полтавщині чиновники заробили 2,6 млн грн на квадрокоптерах для ЗСУ

Правоохоронці Полтавщини скерували до суду справу щодо групи осіб, які завдали збитків державі під час закупівлі квадрокоптерів для потреб Сил оборони

Про це повідомила поліція обалсті.

За даними слідства, підозрювані придбали у підрядника 90 квадрокоптерів, проте їхня вартість була значно завищена, що призвело до збитків на суму 2,6 млн грн.

Серед обвинувачених – колишній директор та чинний службовець департаменту Полтавської міської ради, а також директор підрядної компанії.

Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 – зловживання службовим становищем;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

ч. 1 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Справу розглядатиме суд, після чого фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за завдані збитки.

