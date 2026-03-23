23 березня 2026, 17:45

1,5 мільйона на медицині: на Волині на схемі викрили депутата

23 березня 2026, 17:45
Фото: Національна поліція
На Волині викрили директора комунального підприємства та депутата селищної ради на схемі, яка завдала державному бюджету завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, між Національною службою здоров'я України та комунальним підприємством (лікарнею) уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо лікування коронавірусу.

Директор підприємства не організував перевірку звіту про обсяг фактично наданих медичних послуг. У результаті він затвердив звіт із завищеним обсягом послуг. Держава втратила 1,5 мільйона гривень.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. Затримали високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

схема корупція розкрадання Волинь
