На Волині "нагріли" понад 200 тисяч на генераторах для навчального закладу

На Волині директорка навчального закладу отримала підозру. Йдетья про вчинення службової недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України)

Як з'ясували правоохоронці, в серпні 2025 року посадовиця уклала із приватним підприємцем договір про поставку дизельного генератора на суму 430 тисяч гривень. Проте посадовиця не організувала аналіз поточних цін на генератор та перевірку його відповідності технічним та якісним вимогам.

В результаті вона уклала додаткову угоду по договору на поставку генератора іншої марки, який дешевше на майже 200 тисяч гривень. Завдано збитків закладу освіти на вказану суму.

"У ході досудового розслідування обвинувачена відшкодувала всі завдані незаконними діями збитки, а також перерахувала 100 000 гривень на підтримку ЗСУ", - повідомили в прокуратурі.

