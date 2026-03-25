25 березня 2026, 20:50

На Волині "нагріли" понад 200 тисяч на генераторах для навчального закладу

Фото: прокуратура
На Волині директорка навчального закладу отримала підозру. Йдетья про вчинення службової недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 367  КК України)

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в серпні 2025 року посадовиця уклала із приватним підприємцем договір про поставку дизельного генератора на суму 430 тисяч гривень. Проте посадовиця не організувала аналіз поточних цін на генератор та перевірку його відповідності технічним та якісним вимогам.

В результаті вона уклала додаткову угоду по договору на поставку генератора іншої марки, який дешевше на майже 200 тисяч гривень. Завдано збитків закладу освіти на вказану суму.

"У ході досудового розслідування обвинувачена відшкодувала всі завдані незаконними діями збитки, а також перерахувала 100 000 гривень на підтримку ЗСУ", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

прокуратура розкрадання коштів
По 20 тисяч доларів на день: на Волині "гастролери" грабували чужі авто
24 березня 2026, 23:15
На Харківщинів чоловік "продавав" бронювання
24 березня 2026, 18:15
На Сумщині директор медзакладу влаштував фіктивне лікування пацієнтів на майже п'ять мільйонів
24 березня 2026, 16:35
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Троє бійців 93-ї бригади 224 дні поспіль відбивали атаки РФ на Донеччині
25 березня 2026, 21:59
На Буковині ділки вивозили ухилянтів до Румунії: один із них капелан
25 березня 2026, 21:50
В Україні книги значно подорожчають: видавці пояснили причини
25 березня 2026, 21:35
Ексглава МЗС Кулеба назвав ім’я наступного президента України
25 березня 2026, 21:35
Намагались загасити пожежу: на Київщині внаслідок вибуху постраждала 11-річна дитина
25 березня 2026, 21:15
Умєров повідомив про шахрайську схему від його імені
25 березня 2026, 20:59
У Раді пояснили, чому гречка та овочі змінились в ціні
25 березня 2026, 20:35
У Тернополі чоловік кинув у ТЦК "коктейль Молотова" і погрожував фізичною розправою
25 березня 2026, 20:14
В Україні 26 березня світло не відключатимуть
25 березня 2026, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
