16 пикапов для ВСУ с завышенной ценой: экс-главе Ровенского ТЦК объявили подозрение

Фото: Национальная полиция

Бывшему начальнику Ровенского областного ТЦК и СП сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе при закупке автомобилей для армии. Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 800 тыс. грн

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что согласно договору компания поставила 16 пикапов на общую сумму более 17,5 млн. грн. Следствие установило, что их стоимость искусственно завышена для получения незаконной прибыли.

Бывший руководитель ОТЦК не проконтролировал проведение закупки, что привело к финансовым потерям для государства.

Правоохранители собрали доказательства причастности чиновника к правонарушению и сообщили ему о подозрении.

Действия экс-начальника квалифицированы по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, на Закарпатье работники ГБР разоблачили подполковника – начальника отдела обеспечения одного из областных ТЦК и СП. Его подозревают в служебной халатности при закупке бензина, дизельного горючего и сжиженного газа. Государству нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен.