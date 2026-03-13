01:35  13 марта
Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 08:40

16 пикапов для ВСУ с завышенной ценой: экс-главе Ровенского ТЦК объявили подозрение

13 марта 2026, 08:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Бывшему начальнику Ровенского областного ТЦК и СП сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе при закупке автомобилей для армии. Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 800 тыс. грн

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что согласно договору компания поставила 16 пикапов на общую сумму более 17,5 млн. грн. Следствие установило, что их стоимость искусственно завышена для получения незаконной прибыли.

Бывший руководитель ОТЦК не проконтролировал проведение закупки, что привело к финансовым потерям для государства.

Правоохранители собрали доказательства причастности чиновника к правонарушению и сообщили ему о подозрении.

Действия экс-начальника квалифицированы по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, на Закарпатье работники ГБР разоблачили подполковника – начальника отдела обеспечения одного из областных ТЦК и СП. Его подозревают в служебной халатности при закупке бензина, дизельного горючего и сжиженного газа. Государству нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение цены авто ВСУ Ровенская область руководитель ТЦК завышенные цены
НАБУ и САП разоблачили схему присвоения более 32 млн грн в "Укроборонпроме"
11 марта 2026, 07:39
СБУ сообщила о подозрении иранскому генералу, обучавшему россиян строить "шахеды"
10 марта 2026, 18:59
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
13 марта 2026, 09:04
Россияне ночью атаковали здание библиотеки на Черниговщине
13 марта 2026, 08:56
РФ атаковала Украину баллистикой и 126 дронами: ПВО обезвредила 117 целей
13 марта 2026, 08:47
Последствия обстрелов в Сумской области: повреждены тепловозы, дома и ферма, есть жертвы
13 марта 2026, 08:33
33 потерпевших и более $2,3 млн убытков: на Буковине будут судить застройщика
13 марта 2026, 08:22
Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: повреждены предприятие и дома, ранены
13 марта 2026, 08:19
В Херсонской области за сутки из-за обстрелов получили ранения 11 человек
13 марта 2026, 07:58
Кэшбек от власти – не экономия, а ловушка: как вы платите трижды за то же самое
13 марта 2026, 07:53
Смерть Комарова на Бали: полиция прояснила роль его девушки
13 марта 2026, 07:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »