25 лютого 2026, 11:32

На Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака

25 лютого 2026, 11:32
Фото: поліція
У вівторок, 24 лютого, за ранок на Волині під колесами потягів загинули дві людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перша трагедія сталася близько 8:00 поблизу села Черкаси Ковельського району. Вантажний потяг збив чоловіка, який йшов колією. Від отриманих травм 48-річний житель селища Люблинець загинув на місці.

Вже за годину, близько 9:00, стався нещасний випадок біля станції "Жабка". Тепловоз наїхав на 17-річного хлопця, який перебував на колії. Попри екстрене гальмування, машиніст не зміг зупинити потяг вчасно – юнак загинув.

Поліція відкрила кримінальні провадження. Слідчі встановлюють усі обставини подій.

Нагадаємо, вдень 18 лютого на Полтавщині 19-річний юнак потрапив під потяг. Від отриманих травм він помер на місці.

