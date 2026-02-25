Фото: поліція

У вівторок, 24 лютого, за ранок на Волині під колесами потягів загинули дві людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перша трагедія сталася близько 8:00 поблизу села Черкаси Ковельського району. Вантажний потяг збив чоловіка, який йшов колією. Від отриманих травм 48-річний житель селища Люблинець загинув на місці.

Вже за годину, близько 9:00, стався нещасний випадок біля станції "Жабка". Тепловоз наїхав на 17-річного хлопця, який перебував на колії. Попри екстрене гальмування, машиніст не зміг зупинити потяг вчасно – юнак загинув.

Поліція відкрила кримінальні провадження. Слідчі встановлюють усі обставини подій.

Нагадаємо, вдень 18 лютого на Полтавщині 19-річний юнак потрапив під потяг. Від отриманих травм він помер на місці.