Фото: поліція

ДТП сталася 4 лютого близько 21:00 на трасі неподалік міста Коростишів. Були пошкоджені понад десяток автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, 23-річний вінничанин на Volkswagen Passat врізався у дві вантажівки – DAF та Renault, що їхали попереду в попутних смугах.

У результаті травми отримали водій легковика та його 23-річний пасажир, якого госпіталізували до реанімації. Водій проходитиме лікування амбулаторно.

Через ускладнення руху на цій ділянці за принципом ланцюгової реакції зіткнулися ще вісім автомобілів – як легкових, так і вантажних.

Як наслідок, травми отримали ще двоє людей: 23-річний водій DAF (його ушпиталили до реанімації) та 52-річний керманич автопоїзда Iveco, якому надали допомогу на місці.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 4 лютого на Київщині автомобіль зіткнувся з тягачем DAF. Пасажирка загинула, водія госпіталізували.