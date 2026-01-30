На Закарпатті оголосили підозру лікарці через смерть немовляти від травм під час пологів

10:40  30 січня
30 січня 2026, 11:17

На Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів

30 січня 2026, 11:17
Ілюстративне фото: pixabay
У Мукачеві поліція оголосила підозру лікарці-акушерці-гінекологу. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У грудні 2024 року у реанімації обласної дитячої лікарні помер восьмимісячний хлопчик. Слідство встановило, що немовля було госпіталізоване до лікарні ще в березні 2024 року з пологового відділення з травмами, отриманими під час пологів.

Судмедекспертиза встановила, що дитина отримала травми внаслідок неналежних дій лікаря. Під час пологів лікарка порушила медичні стандарти, через що немовля отримало травми хребта та спинного мозку, від яких згодом померло.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 ККУ. Суд уже обрав їй запобіжний захід.

Наразі правоохоронці готують матеріали для скерування справи до суду.

Нагадаємо, у Києві поліцейські повідомили про підозру лікарці пологового будинку через загибель породіллі. Після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір.

