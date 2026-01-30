Фото: pixabay

У Білгород-Дністровському районі прогулянка біля лиману завершилася втратою та ледь не коштувала життя людині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час прогулянки домашній собака вибіг на тонку кригу лиману і провалився. Господарка, намагаючись врятувати улюбленця, кинулася на допомогу, але сама опинилася у крижаній пастці.

На жаль, врятувати тварину не вдалося. Жінку витягли небайдужі громадяни, які опинилися поруч.

Нагадаємо, вдень 25 січня на річці Дніпро в Оболонському районі Києва біля парку "Наталка" під лід провалився чоловік, який катався на скайсерфінгу.