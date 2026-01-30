Фото: ДПСУ

Прикордонники в пункті пропуску "Дяківці" завадили незаконному вивезенню цінної сировини. 46-річний українець намагався перевезти вантаж у мішках з-під цементу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час огляду мікроавтобуса в мішках знайшли подрібнений брухт дорогоцінних та кольорових металів. Виявилося, що це розібрані автомобільні каталізатори, які містять платину, паладій та родій.

Загалом чоловік перевозив 77 мішків вагою близько 1700 кг. Крім металів, у салоні знайшли 260 пачок цигарок.

Увесь вантаж вартістю понад 10 мільйонів гривень вилучили.

Митники склали на водія протокол про порушення правил.

