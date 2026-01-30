10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 12:45

На Буковині прикордонники зупинили мікроавтобус із автомобільними каталізаторами на 10 млн грн

30 січня 2026, 12:45
Фото: ДПСУ
Прикордонники в пункті пропуску "Дяківці" завадили незаконному вивезенню цінної сировини. 46-річний українець намагався перевезти вантаж у мішках з-під цементу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час огляду мікроавтобуса в мішках знайшли подрібнений брухт дорогоцінних та кольорових металів. Виявилося, що це розібрані автомобільні каталізатори, які містять платину, паладій та родій.

Загалом чоловік перевозив 77 мішків вагою близько 1700 кг. Крім металів, у салоні знайшли 260 пачок цигарок.

Увесь вантаж вартістю понад 10 мільйонів гривень вилучили.

Митники склали на водія протокол про порушення правил.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік намагався провезти через кордон партію IPhone під виглядом вживаного одягу. Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.

Буковина ДПСУ кордон прикордонники
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
