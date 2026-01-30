Служив у СРСР і читав книги про Путіна: в Харкові засудили чоловіка, який зливав дані про ЗСУ з телефону пенсіонерки

Фото: Ілюстративне

У Харкові чоловіка засудили за дервдавну зраду. Виявилось, що він передавав росіянам дані про ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, восени 2023 року чоловік спілкувався в Telegram з представником російської спецслужби. Зокрема, харківʼянин інформував росіянина про знаходження військової техніки та місць зосередження підрозділів Сил оборони України. Зокрема, про переміщення військової техніки ЗСУ залізницею.

Переписувався з росіянином чоловік з телефону, який подарував своїй матері на 85 день народження. При цьому він не визнав провину: він заявляв, ніби справа сфабрикована.

За словами чоловіка, він дійсно читав проросійські Telegram-канали, і спілкувався з ріднею з РФ. Його мати відмовилась давати показання. Сусід розповів, що коли обвинуваченого мобілізували, він заявив, що не буде давати присягу, бо служив в армії СРСР. Під час обшуків у нього знайшли також російський прапор та книгу про Путіна.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) в Одесі. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.