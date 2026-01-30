На Миколаївщині внаслідок ДТП загинула одна людина та ще двоє травмовані

Фото: поліція

ДТП сталася в четвер, 29 січня, близько 17:30 поблизу села Генівка Первомайського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Audi 80, за кермом якого перебував 77-річний чоловік, та Toyota Corolla, під керуванням 59-річного керманича.

Від отриманих травм водій Audi загинув на місці, його 75-річну пасажирку та водія Toyota з тяжкими травмами госпіталізували. Пасажир Toyota не постраждав та від проходження медогляду відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Поліція шукає свідків цієї аварії: будь-яку інформацію чи відео з місця події можна повідомити за телефонами: (050) 013 01 48 або 102.

