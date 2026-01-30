Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися Mitsubishi Raider, під керуванням 27-річного водія, та "ВАЗ-2115", за кермом якого перебував 70-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення водій "ВАЗу" та його 69-річна пасажирка загинули на місці. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС. Водій Mitsubishi від госпіталізації відмовився, його травмовану 34-річну пасажирку доставили до лікарні.

Водія позашляховика затримали. Йому оголосили підозру.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

