10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 12:23

На Миколаївщині зіткнулися автівки: двоє людей загинули, одна постраждала

30 січня 2026, 12:23
Фото: поліція
ДТП сталася в четвер, 29 січня, приблизно об 11:20 неподалік села Шевченкове Миколаївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися Mitsubishi Raider, під керуванням 27-річного водія, та "ВАЗ-2115", за кермом якого перебував 70-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення водій "ВАЗу" та його 69-річна пасажирка загинули на місці. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС. Водій Mitsubishi від госпіталізації відмовився, його травмовану 34-річну пасажирку доставили до лікарні.

Водія позашляховика затримали. Йому оголосили підозру.

На Київщині зіткнулися легковики: двоє людей загинули, одна постраждала

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

На Київщині зіткнулися автівки: двоє людей загинули, одна постраждала

Нагадаємо, 29 січня близько 17:30 нна Миколаївщині внаслідок зіткнення авто загинула одна людина та ще двоє травмовані.

