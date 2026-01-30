У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
Перед судом постане 37-річний киянин, який торік у Солом’янському районі спричинив ДТП та поранив людину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї).
Обвинувальний акт скерований до суду, 37-річному фігуранту загрожує до семи років тюрми.
Нагадаємо, водій Porsche Cayenne врізався у "ВАЗ" і пошкодив ще кілька автівок. Після зіткнення чоловік почав поводитися агресивно. Він ударив 26-річну пасажирку одного з авто, а коли за жінку заступився 22-річний водій – дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрелив у нього. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним пораненням.
Правоохоронці помітили у водія Porsche ознаки сп’яніння, проте проходити огляд він відмовився.