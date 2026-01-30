13:18  30 січня
У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
30 січня 2026, 13:18

У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП

30 січня 2026, 13:18
Фото: поліція
Перед судом постане 37-річний киянин, який торік у Солом’янському районі спричинив ДТП та поранив людину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї).

Обвинувальний акт скерований до суду, 37-річному фігуранту загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, водій Porsche Cayenne врізався у "ВАЗ" і пошкодив ще кілька автівок. Після зіткнення чоловік почав поводитися агресивно. Він ударив 26-річну пасажирку одного з авто, а коли за жінку заступився 22-річний водій – дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрелив у нього. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Правоохоронці помітили у водія Porsche ознаки сп’яніння, проте проходити огляд він відмовився.

