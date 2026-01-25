У пологовому будинку Рівного в "Вікні життя" залишили немовля

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У міському пологовому будинку Рівного 24 січня о 13:00 спрацювало "Вікно життя". У спеціально облаштованому боксі залишили немовля віком орієнтовно п'яти-семи днів

Про це 24 січня повідомив в. о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян, передає RegioNews.

За його словами, дитину виявили у безпечних умовах.

"За попередньою інформацією, вік маляти становить близько п’яти-семи днів від народження. Дитина доглянута, охайно та тепло вбрана. Загальний стан – задовільний", – зазначив Шакирзян.

Він додав, що медики надали немовляті необхідну допомогу та повідомили відповідні служби.

Директорка Рівненського міського пологового будинку Світлана Муравська повідомила "Суспільному", що дитина перебуває на етапі дообстеження та знаходиться у задовільному стані.

За її словами, це вже третій випадок, коли у "Вікні життя" цього закладу залишають дитину. Перший такий випадок стався у 2019 році, другий – 25 листопада 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці. Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження.