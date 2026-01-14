10:49  14 січня
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
14 січня 2026, 10:31

Жителя Полтавщини підозрюють у катуванні 12-річного хлопця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Подія сталася у вересні 2025 року в Лубнах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, 29-річний чоловік з’ясовував стосунки з 12-річним хлопчиком за нібито викрадену ніжку від скутера. Він вимагав зізнатися у скоєному та наказав одноліткам дитини, присутнім при розмові, роздягнути хлопця. Коли діти виконали вказівку, він примусив потерпілого йти вулицею без одягу. Сусідка побачила хлопчика і зателефонувала його мамі, яка викликала працівників поліції.

Наразі правоохоронці повідомили 29-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України. Його взяли під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Фігуранту загрожує до шести років увʼязнення.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який систематично бив та завдавав психологічних страждань двом дітям своєї співмешканки.

