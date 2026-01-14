Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у вересні 2025 року в Лубнах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, 29-річний чоловік з’ясовував стосунки з 12-річним хлопчиком за нібито викрадену ніжку від скутера. Він вимагав зізнатися у скоєному та наказав одноліткам дитини, присутнім при розмові, роздягнути хлопця. Коли діти виконали вказівку, він примусив потерпілого йти вулицею без одягу. Сусідка побачила хлопчика і зателефонувала його мамі, яка викликала працівників поліції.

Наразі правоохоронці повідомили 29-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України. Його взяли під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Фігуранту загрожує до шести років увʼязнення.

