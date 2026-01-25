В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного

Иллюстративное фото: из открытых источников

В городском роддоме Ровно 24 января в 13:00 сработало "Окно жизни". В специально обустроенном боксе оставили младенца в возрасте ориентировочно пяти-семи дней

Об этом 24 января сообщил и. о. мэра Ровно Виктор Шакирзян, передает RegioNews.

По его словам, ребенка обнаружили в безопасных условиях.

"По предварительной информации, возраст малыша составляет около пяти-семи дней от рождения. Ребенок ухоженный, аккуратно и тепло одет. Общее состояние – удовлетворительное", – отметил Шакирзян.

Он добавил, что медики предоставили новорожденному необходимую помощь и сообщили соответствующие службы.

Директор Ровенского городского роддома Светлана Муравская сообщила "Суспильному", что ребенок находится на этапе дообследования и находится в удовлетворительном состоянии.

По ее словам, это уже третий случай, когда в "Окне жизни" этого заведения оставляют ребенка. Первый такой случай произошел в 2019 году, второй – 25 ноября 2025 года.

Напомним, недавно в Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного в сумке. Правоохранители разыскивают мать ребенка, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев, а также прорабатывают записи с камер видеонаблюдения.