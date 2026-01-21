У Львові чоловік ножем вбив свою сусідку
У Львові затримали чоловіка, який ножем смертельно ранив сусідку. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Це сталось 20 січня близько 22:10 біля одного з багатоквартирних будинків на вулиці Стрийській. 21-річний місцевий житель під час сварки вдарив 41-річну сусідку ножем у живіт. Свідки викликали медиків. Потерпілу доставили до лікарні, але, на жаль, наступного дня вона померла.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Закарпатті судитимуть групу за махінації з деревиною на понад 1,8 млн грн
21 січня 2026, 17:14Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану
21 січня 2026, 16:592025-й рік можна сміливо називати роком Дональда Трампа
21 січня 2026, 16:39На окупованому Запоріжжі жінка після купівлі квартири пограбувала пенсіонера
21 січня 2026, 15:55Трагічно загинув ексглава Укренерго
21 січня 2026, 15:39На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові
21 січня 2026, 15:31Новий очільник ГУР на передовій: Іващенко відвідав Запорізький фронт
21 січня 2026, 15:22Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »