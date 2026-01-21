У Львові чоловік ножем вбив свою сусідку

Фото: Нацполіція

У Львові затримали чоловіка, який ножем смертельно ранив сусідку. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Це сталось 20 січня близько 22:10 біля одного з багатоквартирних будинків на вулиці Стрийській. 21-річний місцевий житель під час сварки вдарив 41-річну сусідку ножем у живіт. Свідки викликали медиків. Потерпілу доставили до лікарні, але, на жаль, наступного дня вона померла.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.