21 січня 2026, 20:14

У Рівному врятували 74-річного чоловіка, який зник уночі під час негоди

21 січня 2026, 20:14
Фото: Національна поліція України
Поліцейські у Рівному швидко знайшли 74-річного пенсіонера, який загубився в морозну ніч, пройшовши понад 4 км від дому

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному поліція оперативно розшукала 74-річного пенсіонера, який зник уночі під час морозу та снігових заметів. Чоловік уже втретє за місяць залишався без нагляду, через що родина забила на сполох.

Чоловік був змерзлий і дезорієнтований

Про зникнення свого чоловіка ввечері 20 січня повідомила 48-річна жінка. Востаннє вона бачила його напередодні вдень, а з того часу він не відповідав на дзвінки. Через попередні випадки втрат, поліція діяла швидко, аби не допустити загрози для здоров’я пенсіонера.

Слідчо-оперативна група Рівненського райуправління поліції оперативно встановила ймовірне місце перебування чоловіка та передала інформацію патрульним. Менш ніж за дві години його знайшли на вулиці Ніла Хасевича поблизу залізничного вокзалу. Чоловік пройшов понад 4 кілометри від дому, був зморений та змерзлий, а одяг покрився інеєм.

Правоохоронці допомогли пенсіонеру зігрітися та повернули додому. Родина та поліція відзначають професіоналізм і небайдужість колег, завдяки яким пошуки завершилися щасливо.

Раніше повідомлялося, дві 9-річні школярки самостійно вирушили в "подорож до бабусі" і зникли у Києві.

