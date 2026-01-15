У Кривому Розі в багатоповерхівці знайшли обгоріле тіло чоловіка
У Кривому Розі знайшли тіло чоловіка. Відомо, що воно було у технічному приміщенні багатоповерхівки
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У четвер, 15 січня, в Кривому Розі на вулиці Поля знайшли обгоріле тіло чоловіка. Припускають, що він був безхатьком. Тіло знайшли у технічному приміщенні багатоповерхівки.
Точна причина смерті не повідомляється. Одна з версій — це необережне поводження з вогнем. Він міг там грітися, оскільки горіли деякі речі. Остаточну причину смерті та особу померлого встановлюють правоохоронці.
