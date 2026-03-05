У Дніпрі позашляховик збив жінку з дитиною та зажбурнув людей через скло в магазин

Фото: Нацполіція

Інцидент стався на Донецькому шосе. Там позашляховик збив жінку з дитиною, які були на тротуарі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що водійка збила жінку з дитиною. Крім того, позашляховик протаранив вітрину магазину та буквально зажбурнула людей всередину через скло до торгівельної зали.

Внаслідок ДТП у жінки зламана нога. Її маленького сина порізало склом. Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини ДТП. Місцевих жителів закликають не порушувати правила дорожнього руху.

