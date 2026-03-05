12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 17:35

У Дніпрі позашляховик збив жінку з дитиною та зажбурнув людей через скло в магазин

05 березня 2026, 17:35
Фото: Нацполіція
Інцидент стався на Донецькому шосе. Там позашляховик збив жінку з дитиною, які були на тротуарі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що водійка збила жінку з дитиною. Крім того, позашляховик протаранив вітрину магазину та буквально зажбурнула людей всередину через скло до торгівельної зали.

Внаслідок ДТП у жінки зламана нога. Її маленького сина порізало склом. Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини ДТП. Місцевих жителів закликають не порушувати правила дорожнього руху.

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.

03 березня 2026
