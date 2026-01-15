Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Палав приватний житловий будинок. Внаслідок пожежі травмований 50-річний чоловік та його троє дітей 19, 18 та 10 років. Їх 48-річну матір виявили загиблою.

Рятувальники ліквідували пожежу о 04:50 на площі 300 кв.м.

На місці події працювали 17 вогнеборців, залучались пʼять одиниць спецтехніки..

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 11 січня у Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Трагедія у дев’ятиповерховому будинку сталася на вулиці Шулявській, що у Шевченківському районі столиці.