Один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва виставили на продаж

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву бізнесмена forbes.ua.

"Хочу все продати і займатися громадськими справами, творчістю", – каже власник ТРЦ Dream Гарік Корогодський.

За його словами, комплекс заповнений майже на 100% і генерує щомісячно 63 млн грн.

Вартість поки не повідомляється.

Корогодський входить у двадцятку найбільших рантьє України за результатами 2025-го, підрахували аналітики Forbes.

Нагадаємо, ТРЦ Dream (раніше Dream Town) – один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва, розташований на Оболонському проспекті. Він розділений на дві частини (Dream Yellow та Dream Berry), що знаходяться між метро "Оболонь" та "Мінська". Центр пропонує широкий вибір магазинів, ресторанів, кінотеатр та тематичні зони відпочинку.

