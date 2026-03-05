12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 16:54

Один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва виставили на продаж

05 березня 2026, 16:54
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українській бізнесмен Гарік Корогодський хоче продати свій єдиний актив у нерухомості – київський ТРЦ Dream

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву бізнесмена forbes.ua.

"Хочу все продати і займатися громадськими справами, творчістю", – каже власник ТРЦ Dream Гарік Корогодський.

За його словами, комплекс заповнений майже на 100% і генерує щомісячно 63 млн грн.

Вартість поки не повідомляється.

Корогодський входить у двадцятку найбільших рантьє України за результатами 2025-го, підрахували аналітики Forbes.

Нагадаємо, ТРЦ Dream (раніше Dream Town) – один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва, розташований на Оболонському проспекті. Він розділений на дві частини (Dream Yellow та Dream Berry), що знаходяться між метро "Оболонь" та "Мінська". Центр пропонує широкий вибір магазинів, ресторанів, кінотеатр та тематичні зони відпочинку.

Як повідомлялось, Фонд держмайна виставить на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Про це стало відомо наприкінці лютого.

Гарік Корогодський Київ ТРЦ Dream Town продаж
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
