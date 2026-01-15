Фото: ДСНС

Інцидент стався у Львові 15 січня. Мешканці однієї з шістнадцятиповерхівок поверху почули гучний звук та відчули запах диму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вибух пролунав на шостому поверсі. Рятувальники зрізали двері квартири, які деформувалися внаслідок вибуху.

Ймовірно, туристичний газовий балончик залишався на електроплиті під час відсутності електропостачання. Після відновлення світла він нагрівся та вибухнув.

На щастя, постраждалих немає. У квартирі був лише кіт – він не травмувався.

Нагадаємо, у місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.