На Рівненщині судитимуть водія. який на смерть збив велосипедиста
На Рівненщині перед судом постане водій, який спричинив смертельну ДТП. Стало відомо, що йому може загрожувати
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Сама аварія сталась 1 серпня минулого року. 44-річний водій ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався інтервалу та збив 65-річного велосипедиста. Внаслідок аварії пенсіонер загинув на місці.
Зараз правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Найближчим часом водій постане перед судом. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, в Житомирському районі поліція розслідує смертельну ДТП, в якій загинула 44-річна жінка. Слідчі встановлюють усі деталі події, опитують очевидців та працюють над з’ясуванням причин трагедії.
