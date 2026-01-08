17:44  08 січня
Як вимикатимуть світло 9 січня
15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 18:15

На Рівненщині судитимуть водія. який на смерть збив велосипедиста

08 січня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині перед судом постане водій, який спричинив смертельну ДТП. Стало відомо, що йому може загрожувати

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 1 серпня минулого року. 44-річний водій ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався інтервалу та збив 65-річного велосипедиста. Внаслідок аварії пенсіонер загинув на місці.

Зараз правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Найближчим часом водій постане перед судом. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Житомирському районі поліція розслідує смертельну ДТП, в якій загинула 44-річна жінка. Слідчі встановлюють усі деталі події, опитують очевидців та працюють над з’ясуванням причин трагедії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Рівненська область
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
08 січня 2026, 06:24
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
08 січня 2026, 00:12
На Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми
07 січня 2026, 13:17
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці
08 січня 2026, 18:55
Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
08 січня 2026, 18:53
На Львівщині судитимуть наркоділка, який бігав від правосуддя вісім років
08 січня 2026, 18:35
Як вимикатимуть світло 9 січня
08 січня 2026, 17:44
Жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли
08 січня 2026, 16:58
Помер відомий український диригент
08 січня 2026, 16:35
На Харківщині п'яний чоловік напав із ножем на 21-річного хлопця
08 січня 2026, 16:15
На Волині аферисти виманили кругленьку суму в 80-річного дідуся
08 січня 2026, 15:55
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 15:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »