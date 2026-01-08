17:44  08 января
Как будут выключать свет 9 января
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 18:15

В Ровенской области будут судить водителя. который насмерть сбил велосипедиста

08 января 2026, 18:15
Иллюстративное фото
В Ровенской области перед судом предстанет водитель, который вызвал смертельное ДТП. Стало известно, что ему может угрожать

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 1 августа прошлого года. 44-летний водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не сдержал интервал и сбил 65-летнего велосипедиста. В результате аварии пенсионер погиб на месте.

В настоящее время правоохранители уже завершили досудебное расследование. В ближайшее время водитель предстанет перед судом. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

Напомним, в Житомирском районе полиция расследует смертельное ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина. Следователи устанавливают все детали происшествия, опрашивают очевидцев и работают над выяснением причин трагедии.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
