В Ровенской области будут судить водителя. который насмерть сбил велосипедиста

Иллюстративное фото

В Ровенской области перед судом предстанет водитель, который вызвал смертельное ДТП. Стало известно, что ему может угрожать

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 1 августа прошлого года. 44-летний водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не сдержал интервал и сбил 65-летнего велосипедиста. В результате аварии пенсионер погиб на месте.

В настоящее время правоохранители уже завершили досудебное расследование. В ближайшее время водитель предстанет перед судом. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

